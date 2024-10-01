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Заблоковані користувачі X зможуть бачити дописи їхніх блокувальників

12:06, 1 жовтня 2024
Ілон Маск анонсував зміни у функції блокування на платформі X.
Заблоковані користувачі X зможуть бачити дописи їхніх блокувальників
Джерело фото: Delo.ua
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Власник соціальної мережі X Ілон Маск повідомив, що незабаром публікації користувачів стануть видимими навіть для тих облікових записів, які їх заблокували. За словами Маска, «функція блокування блокує акаунту можливість взаємодії, але не блокує видимість публічних публікацій».

«Функція блокування блокує акаунту можливість взаємодії, але не блокує видимість публічних публікацій», — написав він.

До цього моменту платформа X показувала повідомлення «ви заблоковані» кожного разу, коли користувач намагався переглянути профіль людини, яка його заблокувала. Це також заважало бачити коментарі та підписників заблокованих акаунтів.

Як пише The Verge, за інформацією з компанії X, нова функція впроваджується через те, що користувачі можуть бачити та взаємодіяти з акаунтами, які заблокували їх, якщо вони переходять на незаблокований профіль.

Ці зміни можуть викликати незадоволення у деяких користувачів, які використовують функцію блокування для захисту від домагань та шахрайств, оскільки нововведення пом'якшить ці бар'єри.

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