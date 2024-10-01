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ВРП звільнила суддю Херсонського апеляційного суду у відставку

11:48, 1 жовтня 2024
Олену Кузнєцову звільнено з посади судді Херсонського апеляційного суду у відставку.
ВРП звільнила суддю Херсонського апеляційного суду у відставку
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1 жовтня на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити Кузнєцову Олену Анатоліївну з посади судді Херсонського апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що суддя Верховного Суду Алла Олійник звільнилася у відставку.

Крім того, суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко звільнився у відставку.

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ВРП

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