ВРП звільнила суддю Херсонського апеляційного суду у відставку

Олену Кузнєцову звільнено з посади судді Херсонського апеляційного суду у відставку.

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1 жовтня на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити Кузнєцову Олену Анатоліївну з посади судді Херсонського апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що суддя Верховного Суду Алла Олійник звільнилася у відставку.

Крім того, суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко звільнився у відставку.

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