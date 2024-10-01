ВРП звільнила суддю Херсонського апеляційного суду у відставку

1 жовтня на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити Кузнєцову Олену Анатоліївну з посади судді Херсонського апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Раніше ми писали, що суддя Верховного Суду Алла Олійник звільнилася у відставку.
Крім того, суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко звільнився у відставку.
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