ВСП уволил судью Херсонского апелляционного суда в отставку

Елена Кузнецова уволена с должности судьи Херсонского апелляционного суда в отставку.

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1 октября на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судьи по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить Кузнецову Елену Анатольевну с должности судьи Херсонского апелляционного суда в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что судья Верховного Суда Алла Олейник уволилась в отставку.

Кроме того, судья Верховного Суда Александр Прокопенко уволился в отставку.

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