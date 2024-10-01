Заблокированные пользователи X смогут видеть сообщения их блокировщиков

Илон Маск анонсировал изменения в функции блокировки на платформе X.

Источник фото: Delo.ua

Владелец социальной сети X Илон Маск сообщил, что вскоре публикации пользователей станут видимыми даже для тех учетных записей, которые их заблокировали. По словам Маска, «функция блокировки блокирует аккаунту возможность взаимодействия, но не блокирует видимость публичных публикаций».

«Функция блокировки блокирует аккаунту возможность взаимодействия, но не блокирует видимость публичных публикаций», - написал он.

До этого момента платформа X показывала сообщение «вы заблокированы» каждый раз, когда пользователь пытался просмотреть профиль человека, который его заблокировал. Это также мешало видеть комментарии и подписчиков заблокированных аккаунтов.

Как пишет The Verge, по информации из компании X, новая функция внедряется из-за того, что пользователи могут видеть и взаимодействовать с аккаунтами, которые заблокировали их, если они переходят на незаблокированный профиль.

Эти изменения могут вызвать недовольство у некоторых пользователей, которые используют функцию блокировки для защиты от домогательств и мошенничества, поскольку нововведение смягчит эти барьеры.

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