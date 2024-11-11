У Китаї зграї озброєних роботів-собак пройшли навчання, відео

Цих роботів китайці планують використовувати для збору розвідданих і навіть для атак.

У Китаї пройшли навчання зграї озброєних роботів-собак. Відповідне відео опублікував у Телеграм громадський діяч Андрій Смолій.

Як стало відомо, цих роботів китайці планують використовувати для збору розвідданих і навіть для атак.

Роботи-собаки витривалі до перешкод і розуміють голосові команди.

Нагадаємо, що спеціально навчені собаки шукатимуть міни в Україні.

Також українська армія тестує роботів-собак для виконання небезпечних завдань.

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