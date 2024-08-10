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Україна готується випустити на фронт роботів-собак

19:51, 10 серпня 2024
Українська армія тестує роботів-собак для виконання небезпечних завдань.
Україна готується випустити на фронт роботів-собак
Джерело фото: Kyivpost
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Українські військові незабаром можуть отримати нового союзника на лінії фронту — роботів-собак, здатних замінити солдатів у виконанні небезпечних завдань, таких як шпигування за російськими окопами та виявлення мін. На нещодавній демонстрації в невідомій частині України робот, відомий як модель «BAD One», показав свої здібності — піднімався, присідав, бігав і стрибав під управлінням оператора. Про це повідомляє Kyivpost.

Ці роботизовані «пси» непомітні та спритні, що робить їх безцінним ресурсом для української армії, яка стикається з нестачею живої сили на тлі російського вторгнення. За словами творців, роботи можуть стати важливою частиною військових операцій, знижуючи ризики для солдатів і розширюючи їхні можливості на полі бою.

Роботи-собаки мають кілька ключових функцій, включаючи спостереження за російськими позиціями, виявлення мін і транспортування вантажів вагою до семи кілограмів. Одного заряду батареї вистачає на дві години роботи, що робить їх ефективними помічниками в бойових умовах.

«Ця собака обмежує ризик для солдатів і збільшує оперативні можливості. Це основна функція собаки», – сказав оператор, який працює в британській компанії, що постачає військове обладнання.

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