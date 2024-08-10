Украина готовится выпустить на фронт роботов-собак

Украинская армия тестирует роботов-собак для выполнения опасных задач.

Источник фото: Kyivpost

Украинские военные вскоре могут получить нового союзника на линии фронта - роботов-собак, способных заменить солдат в выполнении опасных задач, таких как шпионаж за российскими окопами и обнаружение мин. На недавней демонстрации в неизвестной части Украины робот, известный как модель «BAD One», показал свои способности - поднимался, приседал, бегал и прыгал под управлением оператора. Об этом сообщает Kyivpost.

Эти роботизированные «псы» незаметны и ловки, что делает их бесценным ресурсом для украинской армии, которая сталкивается с нехваткой живой силы на фоне российского вторжения. По словам создателей, роботы могут стать важной частью военных операций, снижая риски для солдат и расширяя их возможности на поле боя.

Роботы-собаки имеют несколько ключевых функций, включая наблюдение за российскими позициями, обнаружение мин и транспортировку грузов весом до семи килограммов. Одного заряда батареи хватает на два часа работы, что делает их эффективными помощниками в боевых условиях.

«Эта собака ограничивает риск для солдат и увеличивает оперативные возможности. Это основная функция собаки», - сказал оператор, работающий в британской компании, поставляющей военное оборудование.

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