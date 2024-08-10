Поручитель погашает кредит ФЛП на общей системе: возникает ли объект налогообложения у предпринимателя

В ГНС рассказали, включается ли в объект налогообложения ФЛП на общей системе налогообложения сумма кредита, которая погашается юрлицом – поручителем.

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, включается ли в объект налогообложения ФЛП на общей системе налогообложения сумма кредита, которая погашается юрлицом – поручителем.

Так, согласно п. 177.2 ст. 177 разд. IV Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VI, объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такой лица – предпринимателя.

При этом в состав общего налогооблагаемого дохода засчитывается выручка, поступившая физическому лицу - предпринимателю как в денежной, так и в натуральной форме, а именно:

- выручка в виде безналичных денежных средств, поступивших на банковский счет или в наличной форме непосредственно предпринимателю или их работникам на месте осуществления расчетов (в т.ч. проценты банка);

- выручка в натуральной (неденежной форме);

- суммы штрафов и пеней, полученные от других субъектов предпринимательства по договорам гражданско-правового характера за нарушение условий договоров и другие доходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно ст. 1054 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV по кредитному договору банк или другое финансовое учреждение (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется вернуть кредит и уплатить проценты.

Учитывая, что кредит, полученный физическим лицом – предпринимателем от банка на расчетный счет подлежит возврату, то данная сумма кредита не подлежит включению в состав дохода.

При этом если погашение кредита осуществляется юридическим лицом – поручителем, то доход, в сумме погашенного поручителем кредита, включается в состав дохода (выручки в денежной и натуральной форме) и является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц по правилам, установленным ст. 177 НКУ.

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