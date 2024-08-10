Практика судів
  1. В Україні

Поручитель погашає кредит ФОПа на загальній системі: чи виникає об’єкт оподаткування у підприємця

23:00, 10 серпня 2024
У ДПС розповіли, чи включається до об’єкту оподаткування ФОП на загальній системі оподаткування сума кредиту, яка погашається юрособою – поручителем.
Поручитель погашає кредит ФОПа на загальній системі: чи виникає об’єкт оподаткування у підприємця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, чи включається до об’єкту оподаткування ФОП на загальній системі оподаткування сума кредиту, яка погашається юрособою – поручителем.

Так, відповідно до п. 177.2 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

При цьому, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі, а саме:

- виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в т.ч. відсотки банку);

- виручка в натуральній (негрошовій формі);

- суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Враховуючи те, що кредит, отриманий фізичною особою – підприємцем від банку на розрахунковий рахунок підлягає поверненню, то дана сума кредиту не підлягає включенню до складу доходу.

При цьому, якщо погашення кредиту здійснюється юридичною особою – поручителем, то дохід, в сумі погашеного поручителем кредиту, включається до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб за правилами, встановленими ст. 177 ПКУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови

Цифрова команда уряду потурбувалася про те, щоб представники певних організацій могли забронюватися через Дію за добу, але особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, які мають право на відстрочку, повинні знов і знов ходити до ТЦК.

10 млн грн благодійної допомоги на рік на одного військовозобов'язаного, якого хочуть забронювати – Міноборони визначило критерії бронювання благодійних організацій, які закуповують товари для ЗСУ

Стало відомо, за якими критеріями визначатимуть підприємства, які підлягатимуть бронюванню як критично важливі для забезпечення потреб армії.

Верховний Суд висловився щодо правомірності дій держреєстратора щодо реєстрації зміни розміру статутного капіталу юридичної особи

Виключення учасника товариства у зв`язку з невнесенням ним вкладу до статутного капіталу – позиція Верховного Суду.

У Верховній Раді пропонують прибрати бюрократію при оформлення відстрочки на підставі догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи

За словами автора проекту, його прийняття дозволить особам з інвалідністю без зайвих бюрократичних перепон та корупційних ризиків реалізувати право на постійний догляд.

У парламенті пропонують звільнити військовослужбовців після 36 місяців служби і заборонити переведення контрактників без згоди

Пропонується надати дозвіл на звільнення з військової служби у разі безперервного проходження служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, з яких не менш як 18 місяців з безпосередньою участю у виконанні бойових завдань.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду