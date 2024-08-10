Вчені встановили, що коти горюють після смерті інших тварин у домі

Деякі коти у такому випадку важко засинають, відмовляються від їжі або видають жалібні звуки.

Вчені з Оклендського університету (США) виявили, що після смерті інших домашніх улюбленців сім’ї коти виявляють ознаки горя. Зокрема, пухнастики відмовляються від їжі та важко засинають. Про це повідомляє The Guardian.

«У той час, як собаки, що походять від зграйних тварин, цілком обґрунтовано можуть сильніше реагувати на смерть одноплемінника, коти під опікою людини пристосувалися до життя серед собі подібних, і їхня здатність реагувати на втрату компаньйона потребує подальшого вивчення», – йдеться у дослідженні.

Науковці відібрали господарів понад 450 котів, у яких нещодавно помер інший домашній улюбленець – кіт або собака, – й запитали їх про поведінку кота, який залишився живим. У двох третинах випадків померлим улюбленцем був інший кіт, а в решті випадків – собака.

Дослідження показало, що деякі коти у такому випадку важко засинають, відмовляються від їжі або видають жалібні звуки. Інші, за словами господарів, стають більш нужденними поруч зі своїми хазяїнами, або відмовляються від своїх улюблених ігор.

«Вони менше спали, їли та гралися, більше шукали уваги від людей та інших домашніх тварин, ховалися, проводили час на самоті та, здавалося, шукали своїх втрачених товаришів», – вказують вчені

І що довше коти живуть з іншим домашнім улюбленцем, то сильніше на них впливає їхня смерть.

«Час, який тварини-компаньйони проводили разом, займаючись повсякденними справами, передбачав більшу скорботну поведінку і боязкість, тоді як більш позитивні стосунки між тваринами, що вижили, і померлими тваринами передбачали зниження рівня сну, їжі та ігор», – йдеться в дослідженні.

Хоча результати дослідження свідчать про те, що коти вміють сумувати, вчені припускають, що власники також можуть проектувати власний душевний біль на тварин.

«Згідно з цією гіпотезою, господарі, які пережили більше горя, частіше повідомляли про те, що їхні коти, які вижили, стали більше спати, проводити час на самоті та ховатися після смерті», – пишуть вчені.

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