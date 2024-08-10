Практика судів
  1. В Україні

Прооперував дитину за помилковим діагнозом: на Хмельниччині лікаря підозрюють у неналежному виконанні обов'язків

19:33, 10 серпня 2024
За матеріалами досудового слідства, лікар прооперував 11-річну дитину, не підтвердивши належним чином діагноз.
Прооперував дитину за помилковим діагнозом: на Хмельниччині лікаря підозрюють у неналежному виконанні обов'язків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В одній із лікарень Хмельницької області неповнолітньому пацієнту провели хірургічну операцію, яка, як виявилася, була йому зовсім непотрібна. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Випадок стався ще у 2020 році. Тоді до приймального відділення лікарні доставили 11-річного хлопчика зі скаргами на підвищену температуру, загальну слабкість та біль у черевній ділянці справа.

Після первинного огляду лікарем приймального відділення хлопчику був встановлений діагноз гострий апендицит під знаком питання та на подальше лікування направлено у хірургічне відділення.

Завідувач хірургічного відділення підтвердив діагноз після лабораторної діагностики. Однак, не провівши додаткову діагностику, а саме: ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та гастроскопію, а також не призначивши обов’язкову консультацію спеціалістів – педіатр та ЛОР, прийняв рішення про оперативне втручання.

Після проведення операції виявилось, що діагноз невірний і оперативне втручання було непотрібне, так як у дитини був апендикулярний інфільтрат, що лікується шляхом проколів діаметром до 1 см та введенням хірургічних інструментів.

Завідувачу хірургічним відділенням повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків. Триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо правомірності дій держреєстратора щодо реєстрації зміни розміру статутного капіталу юридичної особи

Виключення учасника товариства у зв`язку з невнесенням ним вкладу до статутного капіталу – позиція Верховного Суду.

У Верховній Раді пропонують прибрати бюрократію при оформлення відстрочки на підставі догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи

За словами автора проекту, його прийняття дозволить особам з інвалідністю без зайвих бюрократичних перепон та корупційних ризиків реалізувати право на постійний догляд.

У парламенті пропонують звільнити військовослужбовців після 36 місяців служби і заборонити переведення контрактників без згоди

Пропонується надати дозвіл на звільнення з військової служби у разі безперервного проходження служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, з яких не менш як 18 місяців з безпосередньою участю у виконанні бойових завдань.

Міноборони працюватиме над створенням системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» і електронної черги у ТЦК

Кабмін ухвалив розпорядження, яке передбачає створення Міноборони системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» і створення електронної черги у ТЦК.

ТЦК може мобілізувати заброньованого, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання – Закарпатський окружний адмінсуд

Військовозобов’язаний повинен вчинити активні дії з повідомлення ТЦК про своє бронювання і зробити він може це лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця – позиція суду

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду