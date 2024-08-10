Прооперував дитину за помилковим діагнозом: на Хмельниччині лікаря підозрюють у неналежному виконанні обов'язків

За матеріалами досудового слідства, лікар прооперував 11-річну дитину, не підтвердивши належним чином діагноз.

В одній із лікарень Хмельницької області неповнолітньому пацієнту провели хірургічну операцію, яка, як виявилася, була йому зовсім непотрібна. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Випадок стався ще у 2020 році. Тоді до приймального відділення лікарні доставили 11-річного хлопчика зі скаргами на підвищену температуру, загальну слабкість та біль у черевній ділянці справа.

Після первинного огляду лікарем приймального відділення хлопчику був встановлений діагноз гострий апендицит під знаком питання та на подальше лікування направлено у хірургічне відділення.

Завідувач хірургічного відділення підтвердив діагноз після лабораторної діагностики. Однак, не провівши додаткову діагностику, а саме: ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та гастроскопію, а також не призначивши обов’язкову консультацію спеціалістів – педіатр та ЛОР, прийняв рішення про оперативне втручання.

Після проведення операції виявилось, що діагноз невірний і оперативне втручання було непотрібне, так як у дитини був апендикулярний інфільтрат, що лікується шляхом проколів діаметром до 1 см та введенням хірургічних інструментів.

Завідувачу хірургічним відділенням повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків. Триває досудове розслідування.

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