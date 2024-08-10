Посадовиця військової частини на Дніпропетровщині оформила бойові виплати підлеглим, які не були на фронті

Семеро працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали майже 1 млн гривень доплат.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині. Через посадовицю її підлеглі незаконно отримували бойові виплати, призначені бійцям на передовій. Про це повідомляє ДБР.

Згідно з наказом, який підготувала посадовиця, майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби, нібито був відряджений на Схід для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.

Насправді ж, фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати. Для цього підозрювана складала відповідні рапорти з проханням здійснити перерахунок грошової винагороди.

Таким чином, впродовж шести місяців семеро працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали майже 1 млн гривень доплат.

Начальниця фінансово економічної служби підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання відшкодування завданих збитків.

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