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Должностное лицо воинской части на Днепропетровщине оформила боевые выплаты подчиненным, которые не были на фронте

22:19, 10 августа 2024
Семь работников финансово-экономической службы незаконно получили почти 1 млн гривен доплат.
Должностное лицо воинской части на Днепропетровщине оформила боевые выплаты подчиненным, которые не были на фронте
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнице финансово-экономической службы одной из воинских частей, которая на момент совершения преступления дислоцировалась на Днепропетровщине. Через должностное лицо ее подчиненные незаконно получали боевые выплаты, назначенные бойцам на передовой. Об этом сообщает ГБР.

Согласно приказу, который подготовила чиновник, почти весь личный состав финансово-экономической службы, якобы был откомандирован на Восток для выполнения боевых задач в составе одной из оперативно-тактических группировок.

На самом же деле финансисты и бухгалтеры в боевые командировки не ездили, а лишь регулярно получали за это доплаты. Для этого подозреваемая составляла соответствующие рапорты с просьбой осуществить перерасчет денежного вознаграждения.

Таким образом, в течение шести месяцев семь работников финансово-экономической службы незаконно получили почти 1 млн. гривен доплат.

Начальник финансово-экономической службы подозревается в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос возмещения нанесенного ущерба.

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