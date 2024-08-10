На одном из пунктов пропуска с Польшей начнутся ремонтные работы

Из-за ремонта может быть затруднено пересечение границы в пункте пропуска «Гребенне – Рава-Руська».

В понедельник, 12 августа, на пункте пропуска «Гребенне -Рава-Руська» начнутся ремонтные работы. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пограничники предупредили о возможных осложнениях при пересечении границы.

«Замена покрытия может повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину», – говорится в сообщении.

Предварительно работы продлятся до 12 сентября 2024 года. Все, кто будет пересекать границу в этом пункте пропуска, просят учесть возможность задержки или выбрать другой пункт пропуска.

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