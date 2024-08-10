На одному з пунктів пропуску із Польщею розпочнуться ремонтні роботи

Через ремонт може бути ускладнений перетин кордону в пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська».

У понеділок, 12 серпня, на пункті пропуску «Гребенне-Рава-Руська» розпочнуться ремонтні роботи. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники попередили про можливі ускладнення під час перетину кордону.

«Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в'їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в'їзд в Україну», – йдеться в повідомленні.

Попередньо роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року. Всіх, хто перетинатиме кордон в цьому пункті пропуску, просять врахувати можливість затримки або обрати інший пункт пропуску.

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