Шахраї можуть використовувати електронні адреси, які дуже схожі на справжні.

У Міністерстві юстиції пояснили, як не стати жертвою фішингових атак через електронну пошту.

Шахраї можуть надсилати електронні листи від імені державних, міжнародних, банківських та інших установ, а також від імені ваших колег і друзів. Головна мета розсилки таких листів – отримати конфіденційну інформацію.

У Мінюсті зазначають, що треба бути надзвичайно обережними, коли відкриваєте електронні листи. Потрібно звертати увагу на такі пункти:

- електронна адреса відправника. Шахраї можуть використовувати адреси, які дуже схожі на справжні. Різниця може бути лише в кількох символах. Уважно треба перевіряти адреси.

- мова та стиль повідомлення. Фішингові листи часто містять помилки, незвичний стиль, картинки з поганою якістю або прохання про надання конфіденційної інформації.

- посилання та вкладення. Не натискайте на підозрілі посилання та не відкривайте вкладені файли, які можуть містити шкідливі програми.

"Завжди будьте обережні, щоб не стати жертвою шахраїв. Якщо маєте сумніви щодо листа – краще перевірте ще раз або звʼяжіться з відправником безпосередньо, якщо є така можливість", - наголоси у відомстві.

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