Мошенники могут использовать электронные адреса, которые очень похожи на настоящие.

В Министерстве юстиции объяснили, как не стать жертвой фишинговых атак по электронной почте.

Мошенники могут отправлять электронные письма от имени государственных, международных, банковских и других учреждений, а также от ваших коллег и друзей. Главная цель рассылки таких писем – получить конфиденциальную информацию.

В Минюсте отмечают, что нужно быть очень осторожными, когда открываете электронные письма. Следует обращать внимание на следующие пункты:

- адрес отправителя. Мошенники могут использовать адреса, которые очень похожи на подлинные. Разница может быть только в нескольких символах. Внимательно надо проверять адреса.

- язык и стиль сообщения. Фишинговые письма часто содержат ошибки, необычный стиль, картинки с плохим качеством или просьбу о предоставлении конфиденциальной информации.

- ссылки и вложения. Не нажимайте на подозрительные ссылки и не открывайте вложенные файлы, которые могут содержать вредоносные программы.

"Всегда будьте осторожны, чтобы не стать жертвой мошенников. Если сомневаетесь в письме – лучше проверьте еще раз или свяжитесь с отправителем напрямую, если есть такая возможность", - подчеркнули в ведомстве.

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