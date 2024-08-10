Какие сроки направления налогового требования — напоминание ГНС

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области сообщают, что согласно п. 59.3 ст. 59 Налогового кодекса налоговое требование вместе с подробным расчетом суммы налогового долга направляется не ранее первого рабочего дня после окончания предельного срока уплаты суммы денежного обязательства.

Налоговое требование должно содержать сведения о факте возникновения налогового долга и права налогового залога, размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, обязанность погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения в установленный срок, предупреждение об описании активов, которые в соответствии с законодательством могут быть предметом налогового залога, а также о возможных датах и ​​времени проведения публичных торгов по их продаже.

Налоговое требование направляется (вручается) также налогоплательщикам, которые самостоятельно подали налоговые декларации, но не погасили суммы налоговых обязательств в установленные НКУ сроки, без предварительной отправки (вручения) налогового уведомления-решения (п. 59.4 ст. 59 НКУ).

Согласно п. 59.1 ст. 59 НКУ в случае, когда у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для отправки (вручения) налогового уведомления-решения.

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.

Налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти тысяч рублей. В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего сто восемьдесят тысяч рублей, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику. Срок давности, определенный п. 102.4 ст. 102 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не раньше дня возникновения налогового долга в сумме, превышающей сто восемьдесят не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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