В Виннице грузовой поезд сбил 82-летнюю женщину

82-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В Виннице на железнодорожных путях произошла трагедия, в результате которой погибла 82-летняя местная жительница. Полиция установила личность погибшей и начала уголовное производство. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По предварительным данным следствия, женщина находилась на железнодорожных путях неподалеку 2-го проезда Вернадского, когда грузовой поезд совершил наезд на нее. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Полиция проводит следственные действия, в частности назначен ряд экспертиз для установления точных обстоятельств трагедии. Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта. Досудебное расследование продолжается.

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