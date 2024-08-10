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У Вінниці вантажний потяг збив 82-річну жінку

18:40, 10 серпня 2024
82-річна жінка померла на місці події.
У Вінниці вантажний потяг збив 82-річну жінку
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У Вінниці на залізничних коліях сталася трагедія, внаслідок якої загинула 82-річна місцева жителька. Поліція встановила особу загиблої та розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила поліція Вінницької області.

За попередніми даними слідства, жінка перебувала на залізничній колії неподалік 2-го проїзду Вернадського, коли вантажний потяг здійснив наїзд на неї. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Поліція проводить слідчі дії, зокрема призначено ряд експертиз для встановлення точних обставин трагедії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту. Досудове розслідування триває.

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