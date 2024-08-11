На Прикарпатті газопостачальну компанію через суд змусили повернути 300 тисяч через завищені ціни за газ для шкіл

Громаді повернули кошти, переплачені за газ.

На Прикарпатті завдяки втручанню прокуратури було повернуто понад 300 тисяч гривень, які громада переплатила за газ для освітніх закладів. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Як стало відомо, Снятинська міська рада у 2021 році уклала з ТзОВ договір постачання природного газу закладам освіти та установам органу місцевого самоврядування.

Надалі сторони уклали ще ряд додаткових угод щодо збільшення ціни палива. При цьому не було обґрунтовано та документально не підтверджено необхідність такого збільшення ціни.

Щоб стягнути зайво сплачені кошти окружна прокуратура пред’явила позови, які були судом задоволені.

Наразі рішення судів виконані, газопостачальне товариство вже сплатило кошти до бюджету територіальної громади.

Нагадаємо, що на Рівненщині громади безпідставно переплатили за електрику майже мільйон.

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