На Прикарпатті суд виніс вирок адміністратору Telegram-каналу, де повідомляли про місця роздачі повісток

Чоловіка визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ.

На Прикарпатті суд виніс вирок адміністратору Telegram-каналу, у якому повідомляли про місця роздачі повісток військовозобов’язаним. Вирок у справі № 344/18062/23 виніс Івано-Франківський міський суд.

Чоловіка визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Суд призначив йому 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як йдеться у матеріалах справи, уродженець Полтави, який проживав у Одесі, з лютого 2023 року адміністрував Telegram-канал, у якому повідомляли про місця роздачі повісток у Івано-Франківську, а також на території області. За даними слідства, метою чоловіка було отримання прибутку з розміщення реклами у цьому каналі, але він усвідомлював, що публікація місць роздачі повісток перешкоджає діяльності ЗСУ.

Щодо адміністратора каналу порушили кримінальну справу за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Правоохоронці розшукали та затримали чоловіка. Під час досудового розслідування він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу затвердив угоду про визнання винуватості, визнав чоловіка винуватим у перешкоджанні ЗСУ, призначивши 5 років тюрми, але звільнив він покарання з іспитовим терміном у два роки. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

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