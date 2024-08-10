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Протести проти масового туризму в Іспанії можуть поширитися по Європі, – ЮНЕСКО

21:21, 10 серпня 2024
Хвиля протестів в Іспанії проти туризму може вплинути на інші європейські країни, – попереджає ЮНЕСКО.
Протести проти масового туризму в Іспанії можуть поширитися по Європі, – ЮНЕСКО
Джерело фото: The Guardian
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Хвиля протестів проти масового туризму в Іспанії може розширитися по Європі через нездатність розв'язати проблеми, що негативно впливають на місцеве населення, зокрема, зростання кількості туристів та підвищення цін на житло. Про це заявив старший керівник проєкту ЮНЕСКО зі сталого туризму Пітер ДеБрайн, повідомляє The Guardian.

Останніми тижнями десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці найбільш популярних туристичних міст Іспанії. Організатори акцій підкреслюють, що протести спрямовані не проти туризму як такого, а за більш збалансованого підходу до його розвитку.

ДеБрайн зазначив, що ситуація досягла критичної межі: «Ми порушили поріг толерантності в цих напрямках. Це спроба відновити баланс, адже ситуація абсолютно вийшла з рівноваги».

Однією з основних причин протестів є житлова криза, загострена туризмом. На Ібісі місцеві жителі вимушені жити у фургонах та наметах, а в Малазі розпочалася «повстання наліпок», де на вулицях з’явилися наліпки з написами «раніше тут жила сім’я» або «іди додому».

ЮНЕСКО традиційно підтримує подорожі як спосіб підвищення уваги до культурної спадщини. Однак у часи соцмереж цей ідеал став важчим для досягнення. ДеБрайн зазначив: «Ми бачимо, що туризм стає все більше мотивованим селфі. Люди хочуть тільки сфотографуватися, не розуміючи справжнього значення культурних об'єктів».

Протести на Майорці і дії деяких протестувальників, які обливали туристів водою, ДеБрайн описав як «екстремальні та непотрібні», але зазначив, що вони є результатом розчарування. Він підкреслив, що проблема потребує вирішення, інакше протести можуть поширитися на інші європейські країни.

ДеБрайн додав, що важливо вжити заходів для покращення ситуації для місцевих жителів і зазначив, що ефективні рішення можуть вимагати часу. «Маємо можливість внести зміни і спробувати нові підходи. Мета полягає в тому, щоб стати більш стійкими», — резюмував він.

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