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Протесты против массового туризма в Испании могут распространиться по Европе, – ЮНЕСКО

21:21, 10 августа 2024
Волна протестов в Испании против туризма может повлиять на другие европейские страны, – предупреждает ЮНЕСКО.
Протесты против массового туризма в Испании могут распространиться по Европе, – ЮНЕСКО
Источник фото: The Guardian
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Волна протестов против массового туризма в Испании может расшириться по Европе из-за неспособности решить проблемы, негативно влияющие на местное население, в частности, рост количества туристов и повышение цен на жилье. Об этом заявил старший руководитель проекта ЮНЕСКО по устойчивому туризму Питер ДеБрайн, сообщает The Guardian.

В последние недели десятки тысяч протестующих вышли на улицы наиболее популярных туристических городов Испании. Организаторы акций подчеркивают, что протесты направлены не против туризма как такового, а за более сбалансированный подход к его развитию.

ДеБрайн отметил, что ситуация достигла критической черты: «Мы нарушили порог толерантности в этих направлениях. Это попытка восстановить баланс, ведь ситуация абсолютно вышла из равновесия».

Одной из основных причин протестов является жилищный кризис, обостренный туризмом. На Ибисе местные жители вынуждены жить в фургонах и палатках, а в Малаге началось «восстание наклеек», где на улицах появились наклейки с надписями «раньше здесь жила семья» или «иди домой».

ЮНЕСКО традиционно поддерживает путешествия как способ повышения внимания к культурному наследию. Однако во времена соцсетей этот идеал стал труднее для достижения. ДеБрайн отметил: «Мы видим, что туризм становится все больше мотивированным селфи. Люди хотят только сфотографироваться, не понимая истинного значения культурных объектов».

Протесты на Майорке и действия некоторых протестующих, которые обливали туристов водой, ДеБрайн описал как «экстремальные и ненужные», но отметил, что они являются результатом разочарования. Он подчеркнул, что проблема требует решения, иначе протесты могут распространиться на другие европейские страны.

ДеБрайн добавил, что важно принять меры для улучшения ситуации для местных жителей и отметил, что эффективные решения могут потребовать времени. «Есть возможность внести изменения и попробовать новые подходы. Цель состоит в том, чтобы стать более устойчивыми», - резюмировал он.

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