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На Прикарпатье суд вынес приговор администратору Telegram-канала, где сообщали о местах раздачи повесток

14:59, 10 августа 2024
Мужчину признали виновным в препятствовании деятельности ВСУ.
На Прикарпатье суд вынес приговор администратору Telegram-канала, где сообщали о местах раздачи повесток
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На Прикарпатье суд вынес  приговор администратору Telegram-канала, в котором сообщали о местах раздачи повесток военнообязанным. Приговор по делу №344/18062/23 вынес Ивано-Франковский городской суд.

Мужчину признали виновным в препятствовании деятельности ВСУ. Суд назначил ему пять лет тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Как говорится в материалах дела, проживавший в Одессе уроженец Полтавы с февраля 2023 года администрировал Telegram-канал, в котором сообщали о местах раздачи повесток в Ивано-Франковске, а также на территории области. По данным следствия, целью мужчины было получение прибыли по размещению рекламы в этом канале, но он отдавал себе отчет, что публикация мест раздачи повесток препятствует деятельности ВСУ.

Относительно администратора канала возбудили уголовное дело по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Правоохранители разыскали и задержали мужчину. В ходе досудебного расследования он заключил соглашение о признании виновности прокурора.

Дело утвердило соглашение о признании виновности, признал мужчину виновным в препятствовании ВСУ, назначив 5 лет тюрьмы, но уволил он наказание с испытательным сроком в два года. Приговор можно обжаловать в апелляции.

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