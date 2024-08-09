На Рівненщині громади безпідставно переплатили за електрику майже мільйон

Прокурори виявили безпідставність збільшення приватними товариствами ціни за 5 договорами поставки електроенергії для навчальних закладів.

На Рівненщині було виявлено безпідставність збільшення приватними товариствами ціни за 5 договорами поставки електричної енергії для навчальних закладів. Це призвело до чималих втрат бюджетів громад, оскільки замовники отримали менше товару та сплатили за нього більшу вартість. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурори звернулися до суду з відповідними позовами. Суд підтримав позицію і зобов’язав підприємства повернути надприбутки до бюджету.

Після набрання рішеннями суду законної сили недобросовісні постачальники перерахували до бюджетів Малолюбашанської, Вербської, Корецької, Рівненської та Млинівської об’єднаних територіальних громад майже 1 млн грн.

Тепер повернуті кошти будуть використані для інших потреб жителів громад.

Раніше ми писали, що суд змусив газопостачальну компанію повернути кошти, які переплатила школа.

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