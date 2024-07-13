Суд змусив газопостачальну компанію повернути кошти, які переплатила школа

Йдеться про 23 тисячі гривень, які були безпідставно переплачені за постачання блакитного палива до закладу освіти.

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Північно-західний апеляційний господарський суд задоволив скаргу обласної прокуратури та підтвердив правильність її позиції щодо необхідності повернення коштів до бюджету Рівненщини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про 23 тис. грн, безпідставно переплачені за постачання блакитного палива до закладу освіти.

Так, прокурорами встановлено, що між Острозькою спеціальною школою № 2 та приватним товариством укладено договір на постачання природного газу.

У подальшому, без належних підстав та з допомогою додаткових угод, сторони збільшили ціну за одиницю товару за договором на понад 30 % від початкової вартості.

Прокуратура звернулась до суду, аби стягнути з газопостачальної компанії неправомірно отримані кошти та повернути їх до обласного бюджету.

Втім, Господарський суд Рівненської області відмовив у задоволенні позову. Тоді прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, і вже Північно-західний апеляційний господарський суд задоволив усі вимоги прокуратури.

Загалом, з початку року з рівненської газопостачальної компанії до бюджетів стягнуто близько 160 тис. грн неправомірно переплачених освітніми закладами області.

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