В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 14 липня

З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

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У неділю, 14 липня, в усіх областях діятимуть графіки відключення світла протягом доби. Про це повідомляє Укренерго.

З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у випадку найкращого сценарію, електропостачання буде розподілено таким чином, що світло буде доступне по 4 години вдень та 4 години вночі.

Однак влада готується до різних варіантів розвитку подій, включаючи й найгірший сценарій, який попереджає енергетична компанія ДТЕК, –це 4 годин світла на добу.

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