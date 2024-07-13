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На Закарпатті через суд вдалося зберегти унікальну полонину Боржава від неправомірної забудови вітряками

19:24, 13 липня 2024
Суд визнав незаконними рішення про зміну у 2017-2018 роках регіональним Держгеокадастром цільового призначення земель і надання їх в оренду ТОВ для будівництва та експлуатації будівель і споруд об’єкту енергогенеруючого підприємства.
На Закарпатті через суд вдалося зберегти унікальну полонину Боржава від неправомірної забудови вітряками
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Західний апеляційний господарський суд завершив розгляд скарги Закарпатської обласної прокуратури щодо земельних ділянок на полонині Боржава та прийняв рішення на користь прокурорів і громадськості – задовольнив усі позовні вимоги.

Таким чином прокурори у судовому порядку захистили понад пів сотні земельних ділянок загальною площею більше 42 га на полонині Боржава та не допустили неправомірне будівництво там вітряків.

Наразі суд визнав незаконними рішення про зміну у 2017-2018 роках регіональним Держгеокадастром цільового призначення земель і надання їх в оренду ТОВ для будівництва та експлуатації будівель і споруд об’єкту енергогенеруючого підприємства. Також визнано недійсними договори оренди.

Окрім цього, прокуратура в суді наголошувала на тому, що під час передачі ділянок в оренду державний орган не врахував відсутність обов’язкової оцінки впливу на довкілля та природоохоронну цінність цих земель.

Землі розміщені у межах Смарагдової мережі (Emerald Network), що знаходиться під охороною Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 1979 року. Збереження цих територій є зобов’язанням України перед Радою Європи в рамках Бернської конвенції й Європейським Союзом в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Захист полонини Боржава у суді тривав із кінця 2020 року. Тоді обласна прокуратура заявила позов в інтересах держави до ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області та товариства.

У березні 2024 року Господарський суд Закарпатської області відмовив у задоволенні позову. Відстоюючи свою позицію щодо захисту цінних земель, прокуратура оскаржила судове рішення в апеляції.

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