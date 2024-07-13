На Закарпатье через суд удалось сохранить уникальную горную долину Боржава от неправомерной застройки ветряными мельницами

Суд признал незаконным решение об изменении в 2017-2018 годах региональным Госгеокадастром целевого назначения земель и предоставления их в аренду ООО для строительства и эксплуатации зданий и сооружений объекта энергогенерирующего предприятия.

Западный апелляционный хозяйственный суд завершил рассмотрение жалобы Закарпатской областной прокуратуры о земельных участках на горной долине Боржава и принял решение в пользу прокуроров и общественности – удовлетворил все исковые требования.

Таким образом, прокуроры в судебном порядке защитили более полусотни земельных участков общей площадью более 42 га на горной долине Боржава и не допустили неправомерное строительство там ветряков.

Суд признал незаконными решение об изменении в 2017-2018 годах региональным Госгеокадастром целевого назначения земель и предоставления их в аренду ООО для строительства и эксплуатации зданий и сооружений объекта энергогенерирующего предприятия. Также признаны недействительными договоры аренды.

Кроме этого, прокуратура в суде отмечала, что во время передачи участков в аренду государственный орган не учел отсутствие обязательной оценки влияния на окружающую среду и природоохранную ценность этих земель.

Земли расположены в пределах Изумрудной сети (Emerald Network), находящейся под охраной Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе в 1979 году. Сохранение этих территорий является обязательством Украины перед Советом Европы в рамках Бернской конвенции и Европейским Союзом в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Защита горной долины Боржава в суде продолжалась с конца 2020 года. Тогда областная прокуратура заявила иск в интересах государства в ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области и общества.

В марте 2024 года Хозяйственный суд Закарпатской области отказал в удовлетворении иска. Отстаивая свою позицию по защите ценных земель, прокуратура оспорила судебное решение в апелляции.

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