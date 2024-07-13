В Укрэнерго сообщили, как будут выключать свет 14 июля

С 7:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.

В воскресенье, 14 июля, во всех областях будут действовать графики отключения света на протяжении суток. Об этом сообщает УкрЭнерго.

С 7:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.

В другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае наилучшего сценария, электроснабжение будет распределено таким образом, что свет будет доступен по 4 часа днем и 4 часа ночью.

Однако власти готовятся к различным вариантам развития событий, включая и худший сценарий, который предупреждает энергетическая компания ДТЭК, -это 4 часа света в сутки.

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