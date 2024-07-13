Суд заставил газоснабжающую компанию вернуть средства, которые переплатила школа

Речь идет о 23 тысячах гривен, которые были безосновательно переплачены за поставку голубого топлива в учебное заведение.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу областной прокуратуры и подтвердил правильность ее позиции относительно необходимости возврата средств в бюджет Ровенской области. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о 23 тыс. грн, безосновательно переплаченных за поставку голубого топлива в учебное заведение.

Так, прокурорами установлено, что между Острожской специальной школой №2 и частным обществом заключен договор на поставку природного газа.

В дальнейшем, без надлежащих оснований и за счет дополнительных соглашений, стороны увеличили цену на единицу товара по договору более чем на 30% от первоначальной стоимости.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с газоснабжающей компании неправомерно полученные средства и вернуть их в областной бюджет.

Впрочем, Хозяйственный суд Ровенской области отказал в удовлетворении иска. Тогда прокуроры обжаловали его в апелляционном порядке, и Северо-западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил все требования прокуратуры.

В целом с начала года с ровенской газоснабжающей компании в бюджеты взыскано около 160 тыс. грн неправомерно переплаченных образовательными учреждениями области.

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