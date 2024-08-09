Сьогодні футбольні збірні Іспанії і Франції зійдуться у фіналі Олімпіади-2024

Фінальний матч Олімпіади-2024 з футболу розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Джерело фото: UA-Football

У п’ятницю, 9 серпня, у паризькому «Парку принців» відбудеться фінальний матч Олімпіади-2024 з футболу, де зійдуться чоловічі збірні Іспанії та Франції. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

У півфіналі Іспанія здобула перемогу над Марокко з рахунком 2:1. Голами, що принесли Фурії Рохі перемогу, відзначилися Лопес та Санчес у другому таймі.

Франція, в свою чергу, забезпечила собі місце у фіналі завдяки драматичній перемозі над Єгиптом з рахунком 3:1 після додаткового часу. Махмуд Сабер відкрив рахунок для єгиптян на 62-й хвилині, проте Жан-Філіп Матета зрівняв рахунок на 83-й хвилині. На 99-й хвилині він вивів Францію вперед, а Мішель Оліз закріпив перемогу на 108-й хвилині, скориставшись вилученням єгипетського гравця. Ця перемога забезпечила Франції медаль і можливість боротися за золото.

Французька збірна востаннє вигравала Олімпійський турнір у 1984 році в Лос-Анджелесі.

Згідно з оцінками експертів Favbet, фаворитом фіналу є французи. Коефіцієнт на перемогу Франції становить 2,44, на нічийний результат – 3,10, а на перемогу Іспанії – 3,15.

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