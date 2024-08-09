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У Чернівецькій області жінка побила лікарку через позитивний висновок ВЛК для її чоловіка: як суд покарав нападницю

13:00, 9 серпня 2024
Причиною конфлікту стало те, що, на думку обвинуваченої, медик видала позитивний висновок ВЛК для її чоловіка і в результаті його мобілізували.
У Чернівецькій області жінка побила лікарку через позитивний висновок ВЛК для її чоловіка: як суд покарав нападницю
Фото: 24tv.ua
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У Чернівецькій області жінка на зупинці громадського транспорту побила лікарку, члена місцевої військово-лікарської комісії. Причиною конфлікту стало те, що, на думку обвинуваченої, медик видала позитивний висновок ВЛК для її чоловіка і в результаті його мобілізували. Вирок у справі № 717/1563/24 виніс Кельменецький районний суд Чернівецької області.

У матеріалах йдеться, що обвинувачена о 08:45 16 травня приїхала автобусом на зупинку громадського транспорту в селищі міського типу Кельменці. Разом з нею з автобуса вийшла лікарка Кельменецької комунальної багатопрофільна лікарні та член ВЛК. Коли обвинувачена побачила медика, то накинулася на неї, вдарила рукою в обличчя та потягнула її за волосся додолу.

«При цьому жінка висловлювала до потерпілої претензії з приводу того, що за висновком ВЛК її співмешканця визнали придатним до військово служби та мобілізували. Вважаючи, що потерпіла була причетна до даного висновку ВЛК, обвинувачена на ґрунті особистих неприязних відносин, діючи з прямим умислом, завдала удар лівою рукою в обличчя лікарки», – йдеться у вироку.

У суді обвинувачена частково визнала свою вину та розповіла, що в лікарки лише хотіла з’ясувати, як вона могла дати висновок її чоловікові, що він повністю здоровий, якщо в нього є хронічні захворювання. Обвинувачена заявила, що хоче дообстеження для чоловіка і наполягла, щоб лікарка йшла з нею до головного лікаря Кельменецької лікарні. Натомість медик відмовилася з нею йти.

«Жінка в суді стверджувала, що лікарі не провели належним чином обстеження її співмешканця і його забрали працівники ТЦК з незадовільним станом здоров’я на військову службу. У неї на війні загинув син, ще один також служить. У співмешканця є онкологічне захворювання, тому вона вважає, що ВЛК не провели обстеження чоловіка на належному рівні і відправили на військову службу хворого чоловіка», – зазначається у вироку.

За словами обвинуваченої, лікарка під час розмови з нею не хотіла подивитись аналізи її чоловіка, які засвідчують, що в нього є онкологічна хвороба. Це обурило обвинувачену, тому вона вдарила її один раз в обличчя.

Потерпіла в суді додала, що після побиття в неї діагностували струс мозку і вона довго лікувалася. Суддя визнав обвинувачену буковинку винуватою у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив їй покарання в розмірі 850 грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

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