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В Черновицкой области женщина избила врач из-за положительного заключения ВЛК для ее мужа: как суд наказал нападавшую

13:00, 9 августа 2024
Причиной конфликта стало то, что, по мнению обвиняемой, медик выдала положительное заключение ВВК для ее мужа и в результате его мобилизовали.
В Черновицкой области женщина избила врач из-за положительного заключения ВЛК для ее мужа: как суд наказал нападавшую
Фото: 24tv.ua
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В Черновицкой области женщина на остановке общественного транспорта избила врача, члена местной военно-врачебной комиссии. Причиной конфликта стало то, что, по мнению обвиняемой, медик выдала положительное заключение ВВК для ее мужа и в результате его мобилизовали. Приговор по делу №717/1563/24 вынес Кельменецкий районный суд Черновицкой области.

В материалах говорится, что обвиняемая в 08:45 16 мая приехала автобусом на остановку общественного транспорта в поселке городского типа Кельменцы. Вместе с ней из автобуса вышла врач Кельменецкой коммунальной многопрофильной больницы и член ВВК. Когда обвиняемая увидела медика, набросилась на нее, ударила рукой в ​​лицо и потянула ее за волосы наземь.

«При этом женщина высказывала потерпевшую претензию по поводу того, что по заключению ВВК ее сожителя признали годным к военной службе и мобилизовали. Считая, что потерпевшая была причастна к данному выводу, обвиняемая на почве личных неприязненных отношений, действуя с прямым умыслом, нанесла удар левой рукой в ​​лицо врача», – говорится в приговоре.

В суде обвиняемая частично признала свою вину и рассказала, что у врача только хотела выяснить, как она могла дать вывод ее мужу, что он полностью здоров, если у него есть хронические заболевания. Обвиняемая заявила, что хочет дообследования для мужчины и настояла, чтобы врач шла с ней к главному врачу Кельменецкой больницы. Медик же отказалась с ней идти.

«Женщина в суде утверждала, что врачи не провели должным образом обследование ее сожителя, и его забрали работники ТЦК с неудовлетворительным состоянием здоровья на военную службу. У нее на войне погиб сын, еще один тоже служит. У сожителя есть онкологическое заболевание, поэтому она считает, что ВЛК не провели обследование мужчины на должном уровне и отправили на военную службу больного мужчины», – говорится в приговоре.

По словам обвиняемой, врач во время разговора с ней не хотела посмотреть анализы ее мужа, которые свидетельствуют, что у него есть онкологическая болезнь. Это возмутило обвиняемую, поэтому она ударила ее однажды в лицо.

Потерпевшая в суде добавила, что после избиения у нее диагностировали сотрясение мозга и она долго лечилась. Судья признал обвиняемую буковинку виновной в нанесении легких телесных повреждений и назначил наказание в размере 850 грн. На приговор можно подать апелляционную жалобу.

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