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МАГАТЭ предупреждает о рисках для ядерной безопасности на ЗАЭС из-за пожаров вблизи электролиний

12:42, 9 августа 2024
Пожары возле ЗАЭС могут остановить внешнее электроснабжение.
МАГАТЭ предупреждает о рисках для ядерной безопасности на ЗАЭС из-за пожаров вблизи электролиний
Источник фото: Главком
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем новом отчете сообщило о нескольких интенсивных пожарах, возникших на прошлой неделе вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и близлежащих сел.

В частности, на выходных эксперты МАГАТЭ зафиксировали дым в районе входного канала Запорожской теплоэлектростанции. На станции подтвердили, что пожар охватил территорию под двумя последними внешними линиями электропередачи, обеспечивающими ЗАЭС электроэнергией: воздушные кабели линии 750 кВ «Днепровская» и резервной линии «Ферросплавная» 1330 кВ.

На данный момент все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, и для обеспечения охлаждения реакторов и других критических функций ядерной безопасности необходимо постоянное поступление электроэнергии извне. Хотя станция оборудована 20 дизель-генераторами для аварийного питания, их ресурс ограничен.

МАГАТЭ подчеркивает, что летняя жара увеличивает риск возникновения пожаров вдоль двух последних линий электропередач, что может привести к потере внешнего электроснабжения. Хотя пока ни одна линия не была отключена, ситуация указывает на хрупкость системы внешнего электроснабжения ЗАЭС.

«Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности последних двух линий электропередач вызывает крайнее беспокойство», - сказал генеральный директор Мариано Гросси. «Несмотря на то, что все реакторы остаются в состоянии холодной остановки, надежность внешнего электроснабжения все еще является серьезным риском для ядерной безопасности на ЗАЭС, и необходимо принять меры для защиты этих оставшихся линий».

Кроме того, МАГАТЭ сообщило о сокращении запасов дизельного топлива для генераторов, что вызвано плановым ремонтом резервуаров для хранения топлива, по объяснениям оккупантов.

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