Цены на хлеб в Украине могут вырасти на 20%: какая причина

Есть реальный риск перебоев с хлебом, – президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Хлеб в Украине существенно подорожает, прогнозирует президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Все из-за повышения стоимости муки и других ингредиентов. По его словам, цены на хлеб в Украине следует повысить на 15-20%. И в другом случае Украине грозят перебои с хлебом.

"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену", – отметил он.

Дученко сообщает, что в апреле цена на муку составляла 10 тысяч гривен за тонну, но сейчас она выросла до 15 тысяч. Ожидается, что к ноябрю стоимость достигнет 16-16,2 тысяч гривен.

По его словам, другое сырье, в том числе сахар, подсолнечное масло, подорожало с начала года более чем на 20%. Также растут затраты на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и т.д.

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