Ціни на хліб в Україні можуть зрости на 20%: яка причина

Є реальний ризик перебоїв із хлібом, – президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Хліб в Україні суттєво подорожчає, прогнозує президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко.

Все через підвищення вартості борошна та інших інгредієнтів. За його словами, ціни на хліб в Україні потрібно підвищити на 15-20%. І іншому випадку Україні загрожують перебої з хлібом.

"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Вже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну", – зазначив він.

Дученко повідомляє, що в квітні ціна на борошно становила 10 тисяч гривень за тонну, але зараз вона зросла до 15 тисяч. Очікується, що до листопада вартість досягне 16-16,2 тисячі гривень.

За його словами, інша сировина, зокрема цукор, соняшникова олія, подорожчала з початку року більш ніж на 20%. Також зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо.

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