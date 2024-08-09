МАГАТЕ попереджає про ризики для ядерної безпеки на ЗАЕС через пожежі поблизу електроліній

Пожежі біля ЗАЕС можуть зупинити зовнішнє електропостачання.

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Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму новому звіті повідомила про кілька інтенсивних пожеж, що виникли в минулому тижні поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та прилеглих сіл.

Зокрема, на вихідних експерти МАГАТЕ зафіксували дим у районі вхідного каналу Запорізької теплоелектростанції. На станції підтвердили, що пожежа охопила територію під двома останніми зовнішніми лініями електропередачі, що забезпечують ЗАЕС електроенергією: повітряні кабелі лінії 750 кВ «Дніпровська» та резервної лінії «Феросплавна» 1330 кВ.

На цей момент усі шість реакторів ЗАЕС зупинені, і для забезпечення охолодження реакторів та інших критичних функцій ядерної безпеки необхідне постійне надходження електроенергії ззовні. Хоча станція обладнана 20 дизель-генераторами для аварійного живлення, їх ресурс обмежений.

МАГАТЕ підкреслює, що літня спека збільшує ризик виникнення пожеж вздовж двох останніх ліній електропередач, що може призвести до втрати зовнішнього електропостачання. Хоча наразі жодна лінія не була відключена, ситуація вказує на крихкість системи зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

«Зовнішнє електропостачання ЗАЕС залишається вразливим, і будь-яка загроза працездатності останніх двох ліній електропередач викликає вкрай занепокоєння», – сказав генеральний директор Маріано Гроссі. «Незважаючи на те, що всі реактори залишаються в стані холодної зупинки, надійність зовнішнього електропостачання все ще є серйозним ризиком для ядерної безпеки на ЗАЕС, і необхідно вжити заходів для захисту цих ліній, що залишилися».

Крім того, МАГАТЕ повідомило про скорочення запасів дизельного пального для генераторів, що викликане плановим ремонтом резервуарів для зберігання пального, за поясненнями окупантів.

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