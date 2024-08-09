Практика судів
  1. В Україні

МАГАТЕ попереджає про ризики для ядерної безпеки на ЗАЕС через пожежі поблизу електроліній

12:42, 9 серпня 2024
Пожежі біля ЗАЕС можуть зупинити зовнішнє електропостачання.
МАГАТЕ попереджає про ризики для ядерної безпеки на ЗАЕС через пожежі поблизу електроліній
Джерело фото: Главком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму новому звіті повідомила про кілька інтенсивних пожеж, що виникли в минулому тижні поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та прилеглих сіл.

Зокрема, на вихідних експерти МАГАТЕ зафіксували дим у районі вхідного каналу Запорізької теплоелектростанції. На станції підтвердили, що пожежа охопила територію під двома останніми зовнішніми лініями електропередачі, що забезпечують ЗАЕС електроенергією: повітряні кабелі лінії 750 кВ «Дніпровська» та резервної лінії «Феросплавна» 1330 кВ.

На цей момент усі шість реакторів ЗАЕС зупинені, і для забезпечення охолодження реакторів та інших критичних функцій ядерної безпеки необхідне постійне надходження електроенергії ззовні. Хоча станція обладнана 20 дизель-генераторами для аварійного живлення, їх ресурс обмежений.

МАГАТЕ підкреслює, що літня спека збільшує ризик виникнення пожеж вздовж двох останніх ліній електропередач, що може призвести до втрати зовнішнього електропостачання. Хоча наразі жодна лінія не була відключена, ситуація вказує на крихкість системи зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

«Зовнішнє електропостачання ЗАЕС залишається вразливим, і будь-яка загроза працездатності останніх двох ліній електропередач викликає вкрай занепокоєння», – сказав генеральний директор Маріано Гроссі. «Незважаючи на те, що всі реактори залишаються в стані холодної зупинки, надійність зовнішнього електропостачання все ще є серйозним ризиком для ядерної безпеки на ЗАЕС, і необхідно вжити заходів для захисту цих ліній, що залишилися».

Крім того, МАГАТЕ повідомило про скорочення запасів дизельного пального для генераторів, що викликане плановим ремонтом резервуарів для зберігання пального, за поясненнями окупантів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як дерибанили державну агрофірму «Квіти України» і до чого тут віце-прем'єр Кубраков та НАБУ

Багато ознак опосередковано, а то й прямо вказували на збіг інтересів очолюваного Кубраковим Мінінфраструктури та приватної агрофірми «Квіти України» щодо вирішення долі залишків цілісного майнового комплексу державної агрофірми «Квіти України» та землі, на якій він розташований — ЗМІ.

Кабмін запропонував змінити порядок продажу конфіскованих за рішенням суду у власність держави земельних ділянок

Законопроектом пропонуються зміни щодо порядку продажу на земельних торгах земельних ділянок, які були конфісковані за рішенням суду, якщо власники земельних ділянок зобов’язані їх відчужити протягом певного строку, але вони не були відчужені, та удосконалення процедури подання позовів про конфіскацію земельних ділянок.

Для доплат суддям, які працюють в районах бойових дій, додатково необхідно більше 82 млн гривень на рік

На додаткові виплати можуть розраховувати 1 326 суддів.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про зміну правил фінансування виборчих кампаній та здійснення контролю виборчих фондів

Група народних депутатів з різних фракцій внесла законопроект, яким пропонується змінити правила фінансування виборчих кампаній.

Обмеження Кабміном верхньої межі індексації пенсії спрямовано на утримання зростання нерівності між розмірами пенсій різних категорій пенсіонерів – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про те, що обмеження Кабінетом Міністрів максимального розміру індексації пенсії у сумі 1500 грн не має ознак дискримінації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області