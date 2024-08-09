Сегодня футбольные сборные Испании и Франции сойдутся в финале Олимпиады-2024

Финальный матч Олимпиады-2024 по футболу начнется в 18:00 по киевскому времени.

Источник фото: UA-Football

В пятницу, 9 августа, в парижском «Парке принцев» состоится финальный матч Олимпиады-2024 по футболу, где сойдутся мужские сборные Испании и Франции. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

В полуфинале Испания одержала победу над Марокко со счетом 2:1. Голами, которые принесли Фурии Рохи победу, отметились Лопес и Санчес во втором тайме.

Франция, в свою очередь, обеспечила себе место в финале благодаря драматической победе над Египтом со счетом 3:1 после дополнительного времени. Махмуд Сабер открыл счет для египтян на 62-й минуте, однако Жан-Филипп Матета сравнял счет на 83-й минуте. На 99-й минуте он вывел Францию вперед, а Мишель Олиз закрепил победу на 108-й минуте, воспользовавшись удалением египетского игрока. Эта победа обеспечила Франции медаль и возможность бороться за золото.

Французская сборная в последний раз выигрывала Олимпийский турнир в 1984 году в Лос-Анджелесе.

Согласно оценкам экспертов Favbet, фаворитом финала являются французы. Коэффициент на победу Франции составляет 2,44, на ничейный результат - 3,10, а на победу Испании - 3,15.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.