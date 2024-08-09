На Ровенщине общины безосновательно переплатили за электричество почти миллион

Прокуроры обнаружили безосновательность увеличения частными обществами цены по 5 договорам поставки электроэнергии для учебных заведений.

В Ровенской области была обнаружена безосновательность увеличения частными обществами цены по 5 договорам поставки электрической энергии для учебных заведений. Это привело к немалым потерям бюджетов общин, поскольку заказчики получили меньше товара и заплатили за него большую стоимость. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуроры обратились в суд с соответствующими исками. Суд поддержал позицию и обязал предприятия вернуть сверхприбыли в бюджет.

После вступления решения суда в законную силу недобросовестные поставщики перечислили в бюджеты Малолюбашанской, Вербской, Корецкой, Ровенской и Млиновской объединенных территориальных общин почти 1 млн грн.

Теперь возвращенные средства будут использованы для других нужд жителей общин.

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