На Прикарпатье газоснабжающую компанию через суд заставили вернуть 300 тысяч из-за завышенных цен на газ для школ

Общине вернули средства, переплаченные за газ.

На Прикарпатье благодаря вмешательству прокуратуры было возвращено более 300 тысяч гривен, которые община переплатила за газ для образовательных учреждений. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Как стало известно, Снятинский городской совет в 2021 году заключил с ООО договор поставки природного газа учебным заведениям и учреждениям органа местного самоуправления.

В дальнейшем стороны заключили еще ряд дополнительных соглашений по увеличению цены на топливо. При этом не была обоснована и документально не подтверждена необходимость такого увеличения цены.

Чтобы взыскать излишне уплаченные средства, окружная прокуратура предъявила иски, которые были судом удовлетворены.

Пока решения судов выполнены, газоснабжающее общество уже уплатило средства в бюджет территориальной громады.

Напомним, что в Ровенской области общины безосновательно переплатили за электричество почти миллион.

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