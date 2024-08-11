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На Прикарпатье газоснабжающую компанию через суд заставили вернуть 300 тысяч из-за завышенных цен на газ для школ

07:54, 11 августа 2024
Общине вернули средства, переплаченные за газ.
На Прикарпатье газоснабжающую компанию через суд заставили вернуть 300 тысяч из-за завышенных цен на газ для школ
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На Прикарпатье благодаря вмешательству прокуратуры было возвращено более 300 тысяч гривен, которые община переплатила за газ для образовательных учреждений. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Как стало известно, Снятинский городской совет в 2021 году заключил с ООО договор поставки природного газа учебным заведениям и учреждениям органа местного самоуправления.

В дальнейшем стороны заключили еще ряд дополнительных соглашений по увеличению цены на топливо. При этом не была обоснована и документально не подтверждена необходимость такого увеличения цены.

Чтобы взыскать излишне уплаченные средства, окружная прокуратура предъявила иски, которые были судом удовлетворены.

Пока решения судов выполнены, газоснабжающее общество уже уплатило средства в бюджет территориальной громады.

Напомним, что в Ровенской области общины безосновательно переплатили за электричество почти миллион.

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