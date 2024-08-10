Прооперировал ребенка по ошибочному диагнозу: в Хмельницкой области врача подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей

По материалам досудебного следствия, врач прооперировал 11-летнего ребенка, не подтвердив должным образом диагноз.

В одной из больниц Хмельницкой области несовершеннолетнему пациенту провели хирургическую операцию, которая, как оказалось, была ему совсем не нужна. Об этом сообщает областная прокуратура.

Случай произошел еще в 2020 году. Тогда в приемное отделение больницы доставили 11-летнего мальчика с жалобами на повышенную температуру, общую слабость и боль в брюшном участке справа.

После первичного осмотра врачом приемного отделения мальчику был установлен диагноз острый аппендицит под вопросительным знаком и на дальнейшее лечение направлен в хирургическое отделение.

Заведующий хирургическим отделением подтвердил диагноз после лабораторной диагностики. Однако, не проведя дополнительную диагностику, а именно ультразвуковое исследование органов брюшной полости и гастроскопию, а также не назначив обязательную консультацию специалистов – педиатр и ЛОР, принял решение об оперативном вмешательстве.

После проведения операции оказалось, что диагноз неверный и оперативное вмешательство было ненужным, так как у ребенка был аппендикулярный инфильтрат, который лечится путем проколов диаметром до 1 см и введением хирургических инструментов.

Заведующему хирургическим отделением сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Продолжается досудебное расследование.

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