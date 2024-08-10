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Ученые установили, что коты горюют после смерти других животных в доме

22:39, 10 августа 2024
Некоторые кошки в таком случае тяжело засыпают, отказываются от еды или издают жалобные звуки.
Ученые установили, что коты горюют после смерти других животных в доме
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Ученые из Оклендского университета (США) обнаружили, что после смерти других домашних питомцев семьи коты обнаруживают признаки горя. В частности, пушистики отказываются от еды и тяжело засыпают. Об этом сообщает The Guardian.

«В то время как собаки, происходящие от стайных животных, вполне обоснованно могут сильнее реагировать на смерть соплеменника, коты на попечении человека приспособились к жизни среди себе подобных, и их способность реагировать на потерю компаньона требует дальнейшего изучения», – говорится в исследовании.

Ученые отобрали хозяев более 450 кошек, у которых недавно умер другой домашний любимец – кот или собака, – и спросили их о поведении оставшегося в живых кота. В двух третях случаев умершим любимцем был другой кот, а в остальных - собака.

Исследование показало, что некоторые кошки в таком случае тяжело засыпают, отказываются от еды или издают жалобные звуки. Другие, по словам хозяев, становятся более нуждающимися рядом со своими хозяевами, или отказываются от своих любимых игр.

«Они меньше спали, ели и играли, больше искали внимания от людей и других домашних животных, прятались, проводили время в одиночестве и, казалось, искали своих утраченных товарищей», – указывают ученые.

И чем дольше коты живут с другим домашним любимцем, тем сильнее на них влияет их смерть.

«Время, которое животные-компаньоны проводили вместе, занимаясь повседневными делами, предусматривало большее скорбное поведение и робость, тогда как более положительные отношения между выжившими животными и умершими животными предполагали снижение уровня сна, еды и игр», – говорится в исследовании.

Хотя результаты исследования свидетельствуют о том, что коты умеют унывать, ученые предполагают, что владельцы также могут проектировать собственную душевную боль на животных.

«Согласно этой гипотезе, хозяева, пережившие больше горя, чаще сообщали о том, что их выжившие кошки стали больше спать, проводить время в одиночестве и прятаться после смерти», – пишут ученые.

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