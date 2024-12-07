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У Лондоні Андрій Єрмак та Валерій Залужний привітали дітей українських героїв – відео

08:12, 7 грудня 2024
Діти загиблих та поранених воїнів зустрілися з представниками України у Лондоні.
У Лондоні Андрій Єрмак та Валерій Залужний привітали дітей українських героїв – відео
Фото: ОП
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У Лондоні керівник Офісу президента Андрій Єрмак та посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітали українських дітей, чиї батьки загинули або отримали тяжкі поранення на фронті.

«Разом з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним, а також першою віцепрем’єр-міністеркою - міністеркою економіки Юлією Свириденко привітали українських дітей віком від 10 до 16 років, чиї батьки загинули чи отримали тяжкі поранення на фронті, які у період з 5 по 15 грудня перебувають у Великій Британії», – зазначив Єрмак.

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діти військові Валерій Залужний Андрій Єрмак

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