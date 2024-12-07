У Лондоні Андрій Єрмак та Валерій Залужний привітали дітей українських героїв – відео

Діти загиблих та поранених воїнів зустрілися з представниками України у Лондоні.

Фото: ОП

У Лондоні керівник Офісу президента Андрій Єрмак та посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітали українських дітей, чиї батьки загинули або отримали тяжкі поранення на фронті.

«Разом з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним, а також першою віцепрем’єр-міністеркою - міністеркою економіки Юлією Свириденко привітали українських дітей віком від 10 до 16 років, чиї батьки загинули чи отримали тяжкі поранення на фронті, які у період з 5 по 15 грудня перебувають у Великій Британії», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, у Києві запалили вогні на головній ялинці країни.

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