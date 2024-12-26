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У Дніпропетровському ТЦК прокоментували відео, на якому чоловік вистрибує з «бусика» з розбитою головою

18:21, 26 грудня 2024
На відео окривавлений чоловік вистрибнув з «бусика» ТЦК — у ТЦК спробували пояснити, що відбулося.
У Дніпропетровському ТЦК прокоментували відео, на якому чоловік вистрибує з «бусика» з розбитою головою
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У мережі поширилося відео, на якому цивільний громадян вистрибнув з військового «бусика» з розбитою головою та побіг по проїзній частині.

У Дніпропетровському територіальному центрі прокоментували цей інцидент.

Там зазначили, що 9 грудня військовозобовʼязаний був затриманий поліцейськими як порушник правил військового обліку, та разом з працівниками ТЦК направлявся для складання протоколу про адмінправопорушення.

У ТЦК додали, що чоловік мав характерні ознаки алкогольного спʼяніння.

«Коли даний громадян почув від військовослужбовців, що його очікує відповідальність за порушення правил військового обліку та правовий нігілізм, він намагався спочатку зламати двері і вистрибнути на повному ходу. Оскільки двері відчинити в даного громадянина не вийшло, він вибив вікно автомобіля і почав на ходу вилазити на проїжджу частину. Через свої неадекватні дії даний громадянин дістав численні порізи о скло голови, рук, одягу», — розповіли в ТЦК.

Додається, що на даний час громадянин переданий у розшук до правоохоронних органів України.

Раніше у Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов.

Також нагадаємо, що Верховна Рада 18 грудня прийняла за основу законопроект 9558, яким пропонує доповнити законодавство нормою про те, що забороняється вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації у померлих осіб, які належать до осіб, загиблих внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур, які уповноважені законами чи іншими нормативно-правовими актами використовувати та застосовувати заходи примусу.

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ТЦК мобілізація

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