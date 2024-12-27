На Хмельниччині засудили чоловіка, який відмовився від повістки і не з'явився до ТЦК для відправлення на службу

Чоловік, визнаний придатним до військової служби за висновком ВЛК, не з’явився до ТЦК для відправлення на військову службу.

Фото: УНІАН

На Хмельниччині суд визнав винним 32-річного жителя міста Славута, який ухилявся від призову на військову службу. Про це повідомили у прокуратурі області.

Його засуджено до 3 років позбавлення волі.

У ході судового розгляду прокурором доведено, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Однак він категорично відмовився отримувати повістку і не з'явився до ТЦК для відправлення на військову службу.

Свою вину засуджений не визнав.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Раніше ми писали, що на Тернопільщині реставратор храму отримав три роки позбавлення волі за відмову від мобілізації.

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