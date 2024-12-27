На Житомирщині державі повернули землі гідрологічного заказника, які незаконно передали у приватну власність

Частину гідрологічного заказника, що перебуває під охороною ДП «Звягельський лісгосп АПК», у 2023–2024 роках незаконно передали у приватну власність для сільськогосподарських потреб.

Прокуратура підтвердила в суді, що надання в приватну власність двох земельних ділянок загальною площею майже один гектар було незаконним. Ці ділянки входять до складу природно-заповідного фонду.

Мова йде про територію, яка розташована в межах гідрологічного заказника місцевого значення «Дідовицький» на території Звягельської територіальної громади. Про це повідомили в прокуратурі Житомирської області.

Гідрологічний заказник, створений у 2018 році за рішенням Житомирської обласної ради, перебуває під охороною постійного землекористувача – ДП «Звягельський лісгосп АПК».

Встановлено, що частину заказника Звягельська міська рада протягом 2023-2024 років передала двом місцевим жителям у приватну власність для сільськогосподарських потреб. Такі дії органу місцевого самоврядування порушують вимоги Закону України «Про природно-заповідний фонд» та Земельного кодексу України.

Це стало підставою для звернення окружної прокуратури до Новоград-Волинського міськрайонного суду з позовом про скасування права приватної власності та повернення землі природно-заповідного фонду державі.

Наразі позов задоволено у повному обсязі. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратура забезпечить фактичне його виконання.

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