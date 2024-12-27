Практика судів
  1. В Україні

На Житомирщині державі повернули землі гідрологічного заказника, які незаконно передали у приватну власність

07:18, 27 грудня 2024
Частину гідрологічного заказника, що перебуває під охороною ДП «Звягельський лісгосп АПК», у 2023–2024 роках незаконно передали у приватну власність для сільськогосподарських потреб.
На Житомирщині державі повернули землі гідрологічного заказника, які незаконно передали у приватну власність
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура підтвердила в суді, що надання в приватну власність двох земельних ділянок загальною площею майже один гектар було незаконним. Ці ділянки входять до складу природно-заповідного фонду.

Мова йде про територію, яка розташована в межах гідрологічного заказника місцевого значення «Дідовицький» на території Звягельської територіальної громади. Про це повідомили в прокуратурі Житомирської області.

Гідрологічний заказник, створений у 2018 році за рішенням Житомирської обласної ради, перебуває під охороною постійного землекористувача – ДП «Звягельський лісгосп АПК».

Встановлено, що частину заказника Звягельська міська рада протягом 2023-2024 років передала двом місцевим жителям у приватну власність для сільськогосподарських потреб. Такі дії органу місцевого самоврядування порушують вимоги Закону України «Про природно-заповідний фонд» та Земельного кодексу України.

Це стало підставою для звернення окружної прокуратури до Новоград-Волинського міськрайонного суду з позовом про скасування права приватної власності та повернення землі природно-заповідного фонду державі.

Наразі позов задоволено у повному обсязі. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратура забезпечить фактичне його виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

прокуратура Житомирська область земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують створити Кіберсили ЗСУ, які зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента як Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

У Раді зареєстрували законопроект щодо дозволу на виїзд з України на навчання

Як раніше пояснював співавтор законопроекту, йдеться про виїзд на навчання до закордонних вишів чоловіків до 25 років.

Кабмін схвалив законопроект про створення в Україні Вищого адміністративного суду

Новий Вищий адміністративний суд, який пропонується створити на вимогу МВФ, не слід плутати з Вищим адміністративним судом, який здійснював правосуддя до грудня 2017 року.

До Кримінального кодексу введено порядок застосування спеціальної конфіскації до юридичних осіб

Новий закон запроваджує можливість застосування спеціальної конфіскації до юридичної особи.

Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду