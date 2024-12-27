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В Житомирской области государству вернули земли гидрологического заказника, которые незаконно передали в частную собственность

07:18, 27 декабря 2024
Часть гидрологического заказника, охраняемого ГП «Звягельский лесхоз АПК», в 2023–2024 годах незаконно передали в частную собственность для сельскохозяйственных нужд.
В Житомирской области государству вернули земли гидрологического заказника, которые незаконно передали в частную собственность
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Прокуратура подтвердила в суде, что предоставление в частную собственность двух земельных участков общей площадью почти в один гектар было незаконным. Эти участки входят в состав природно-заповедного фонда.

Речь идет о территории, расположенной в пределах гидрологического заказника местного значения «Дедовичский» на территории Звягельской территориальной общины. Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Гидрологический заказник, созданный в 2018 году по решению Житомирского областного совета, находится под охраной постоянного землепользователя – ГП «Звягельский лесхоз АПК».

Установлено, что часть заказника Звягельский городской совет в течение 2023-2024 годов передал двум местным жителям в частную собственность для сельскохозяйственных нужд. Такие действия органа местного самоуправления нарушают требования Закона Украины "О природно-заповедном фонде" и Земельного кодекса Украины.

Это стало основанием для обращения окружной прокуратуры в Новоград-Волынский горрайонный суд с иском об отмене права частной собственности и возвращении земли природно-заповедного фонда государству.

Иск удовлетворен в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура обеспечит фактическое его исполнение.

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прокуратура Житомирская область земля

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