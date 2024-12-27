В Хмельницкой области осудили мужчину, который отказался от повестки и не явился в ТЦК для отправки на службу

Мужчина, признанный годным к военной службе по заключению ВЛК, не явился в ТЦК для отправки на военную службу.

Фото: УНИАН

В Хмельницкой области суд признал виновным 32-летнего жителя города Славута, который уклонялся от призыва на военную службу. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Он приговорен к 3 годам лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства прокурором доказано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. Однако он категорически отказался получать повестку и не явился в ТЦК для отправки на военную службу.

Свою вину осужденный не признал.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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