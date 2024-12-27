В Хмельницкой области осудили мужчину, который отказался от повестки и не явился в ТЦК для отправки на службу

В Хмельницкой области суд признал виновным 32-летнего жителя города Славута, который уклонялся от призыва на военную службу. Об этом сообщили в прокуратуре области.
Он приговорен к 3 годам лишения свободы.
В ходе судебного разбирательства прокурором доказано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. Однако он категорически отказался получать повестку и не явился в ТЦК для отправки на военную службу.
Свою вину осужденный не признал.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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